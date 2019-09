Dream Girl Box Office Collection Day 6: आयुष्मान खुराना के पूजा अवतार का जादू कायम, 'ड्रीम गर्ल' ने कमाए इतने करोड़

Dream Girl Box Office Collection Day 6: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्म 'ड्रीम गर्ल (Dream Girl)' की बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कमाई जारी है. फिल्म के प्रदर्शन ने कुछ ही दिनों में न केवल लागत से दोगुनी कमाई की है, बल्कि लोगों के दिलों में भी खूब जगह बनाई है. रिलीज से अब तक फिल्म रोजाना धमाल मचाती नजर आ रही है. 'ड्रीम गर्ल (Dream Girl)' के शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि फिल्म ने बीते दिन करीब 5 से 6 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस लिहाज से आयुष्मान खुराना की 'ड्रीम गर्ल (Dream Girl)' ने अभी तक 64 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

देखें 'ड्रीम गर्ल (Dream Girl Review)' का रिव्यू:

आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और नुसरत भरुचा की फिल्म 'ड्रीम गर्ल (Dream Girl)' की तूफानी कमाई को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह पहला हफ्ता पूरा होने से पहले ही 65 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी. ड्रीम गर्ल की सबसे खास बात है आयुष्मान खुराना का पूजा का किरदार, जिसे लेकर दर्शकों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसकी धुआंधार कमाई केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी जारी है.

#DreamGirl is a HIT... Refuses to slow down... Eyes ₹ 70 cr+ total... Biz in Week 2 - when it faces multiple new movies - is pivotal, will give an idea of its lifetime biz... Fri 10.05 cr, Sat 16.42 cr, Sun 18.10 cr, Mon 7.43 cr, Tue 7.40 cr. Total: ₹ 59.40 cr. #India biz.