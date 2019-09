Dream Girl Review: आयुष्मान खुराना की Dream Girl ने रिलीज से पहले मचाया धमाल, आए ऐसे रिएक्शन

Dream Girl Review: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और एक्ट्रेस नुसरत भरूचा (Nusrat Bharucha) की फिल्म 'ड्रीम गर्ल (Dream Girl)' ने दर्शकों से पहले समीक्षकों का दिल जीत लिया है. समीक्षकों के अनुसार आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्म कहानी से लेकर एक्टिंग तक हर मामले में बेस्ट है. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने इस फिल्म को विनर बताते हुए चार स्टार्स दिये हैं. तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक 'ड्रीम गर्ल (Dream Girl)' दर्शकों का दिल जीतने के लिए भी काफी है.

#OneWordReview...#DreamGirl: WINNER.

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Ayushmann Khurrana continues his dream run... Full-on entertainer with dollops of humour... Garnished with witty lines... Ayushmann, Annu Kapoor terrific... Raaj Shaandilyaa's direction hits the right chord. #DreamGirlReviewpic.twitter.com/4TCcOqLgIx