'पीएम नरेन्द्र मोदी' की बायोपिक मुश्किल में, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस

पीएम मोदी (PM Modi) के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) मुश्किलों के घेरे में आ गई है. चुनाव आयोग (Election Commission) ने फिल्म के निर्माताओं को नोटिस भेज दिया है. सीपीएम (CPM) और कांग्रेस (Congress) ने फिल्म के रिलीज होने की शिकायत की थी. पार्टियों का कहना है कि यह फिल्म राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रिलीज की जा रही है. कांग्रेस (Congress) की कर्नाटक इकाई ने चुनाव आयोग से शिकायत थी कि वह पांच अप्रैल को रिलीज होने जा रही ‘पीएम नरेंद्र मोदी' (PM Narendra Modi) फिल्म को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किए जाने से पहले एक बार देखे और पता लगाए कि इससे आचार संहिता का उल्लंघन होता है या नहीं.

