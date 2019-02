Ek Ladki Ko Dekha To Aisa Laga Box Office Collection Day 1: अनिल-सोनम कपूर को कहानी पर भरोसा, पहले दिन कमाए इतने करोड़ Ek Ladki Ko Dekha To Aisa Laga Box Office Report: अनिल कपूर (Anil Kapoor) की फिल्म 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' (Ek Ladki Ko Dekha To Aisa Laga) में बेटी सोनम कपूर (Sonam Kapoor) का भी दमदार किरदार हैं.