Ek Ladki Ko Dekha To Aisa Laga Box Office Collection Day 2: धांसू हुई सोनम कपूर की शुरुआत, कमाए इतने करोड़

Ek Ladki Ko Dekha To Aisa Laga Box Office Collection Day 2: 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' (Ek Ladki Ko Dekha To Aisa Laga) फिल्म के जरिए अनिल कपूर (Anil Kapoor) अपनी बेटी सोनम कपूर (Sonam Kapoor) के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर की है. इस फिल्म में राजकुमार राव (Rajkummar Rao) भी साथ में है. इस फिल्म को देशभर में 1500 स्क्रीन्स पर शेयर किया गया है. बॉक्स ऑफिस पर कमाई की बात करे तो पहले दिन फिल्म ने उम्मीद से थोड़ी कम शुरुआत की. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) के मुताबिक वीकेंड के पहले दिन शुक्रवार को 3.30 करोड़ रुपए कमा सकी. हालांकि एक अनुमान के अनुसार शनिवार को करीब 4 से 5 करोड़ की कमाई कर सकती है. फिलहाल देखना होगा कि पहले सप्ताह में कितनी कमाई करने में कामयाब हो पाएगी.

#EkLadkiKoDekhaTohAisaLaga had a lacklustre start, but picked up at select urban centres towards evening... Growth on Day 2 and Day 3 essential for a respectable weekend total... Fri ₹ 3.30 cr [1500 screens]. India biz.