Election Results 2019: इस राइटर ने पीएम मोदी पर किया ट्वीट तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोले- पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते?

Election Results 2019: लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आने कुछ ही देर में शुरू होने वाले हैं और कांग्रेस (Congress) से लेकर बीजेपी (BJP) तक हर पार्टी की निगाहें इन नतीजों पर टिकी है. लोकसभा चुनाव सात चरणों में हुए हैं और एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिखाया गया है. चुनाव नतीजों (Results 2019) से पहले सोशल मीडिया पर भी काफी गहमागहमी चल रही है और बॉलीवुड की हस्तियां सोशल मीडिया पर जमकर ट्वीट कर रही हैं. 'द एक्सिडेंट प्राइम मिनिस्टर' के को-प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने जाने-माने लेखक रामचंद्र गुहा पर निशाना साधा है. रामचंद्र गुहा ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लेकर एक लेख शेयर किया है जिसमें लिखा गया है कि अगर मोदी वापस आते हैं तो भारत डार्क प्लेस में चले जाएंगे. इस अशोक पंडित ने उन्हें जवाब दिया है और लिखा हैः 'आप पाकिस्तान या चीन क्यों नहीं चले जाते?'

Why don't U migrate to Pakistan or China ? https://t.co/JW4PXyKps3