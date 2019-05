चुनाव रुझानों पर बॉलीवुड एक्ट्रेस का आया रिएक्शन, बोलीं- विपक्ष के लिए शोक सभा...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के लिए वोटों की गिनती जारी है और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 300 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बना रखी है. कांग्रेस गठबंधन भी 100 के आंकड़े को पार कर गया है. रुझानों में एनडीए गठबंधन बहुमत के 272 के आंकड़े को पार कर गया है. नतीजों को लेकर बॉलीवुड से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस गुल पनाग (Gul Panag) ने ट्वीट किया हैः 'यह तो विपक्ष के लिए शोक सभा बन गई है.' इस तरह गुल पनाग (Gul Panag) ने लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर विपक्ष पर तंज कसा है.

लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर गुल पनाग से पहले बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित भी रिएक्ट कर चुके हैं. अशोक पंडित ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया थाः 'आखिर वो दिन आ ही गया जब विपक्ष पिटते हुए नजर आएगा! जब देश के दुश्मन जमीन पर गिरते हुए नजर आएंगे! आज भारत जीतेगा!'

Also, I'd like my own personal EVM. For souvenir purpose. Since so many replicas are being found in all kinds of places, wonder if I can get one in Chor Bazaar ?