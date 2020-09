कंगना रनौत के बयान पर भड़कीं फराह खान, बोलीं- 'तुझे' बोलने की हिम्मत कैसे हुई?

सारा अली खान ने क्यूट अंदाज में यूं मारी आंख, एक्ट्रेस का Video सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

Ironic that the one who talks of “Ghamand” has maximum of it. Like she says “Time turns” and it does for everyone she included.

I rather speak the truth then lie and I don't care if I get trolled either. Someone has to say it. — Farah Khan (@FarahKhanAli) September 9, 2020

फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने अपने ट्वीट में लिखा: "विडंबना यह है कि "घमंड" की बात करने वाले के पास ही यह अधिक है. जैसे वह कहती हैं "समय बदल जाता है" और यह हर किसी के लिए होता है, जिसमें वह खुद भी शामिल है. मैं झूठ बोलने के बजाय सच बोलना पसंद करती हूं और अगर इसके लिए मुझे ट्रोल किया जाता है तो मुझे परवाह नहीं है. किसी को तो यह कहना ही होगा.'

Moreover she did not have the decency to address the CM of Maharashtra. How dare she say “Tujhe”? He represents the people of Maharashtra and deserves the respect of office while addressing .Class would dictate “Aap” not “Tujhe kya lagta hain!” — Farah Khan (@FarahKhanAli) September 9, 2020

फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने आगे लिखा: "इसके अलावा उनके पास महाराष्ट्र के सीएम को संबोधित करने की शालीनता नहीं है. वह उन्हें 'तुझे' कैसे कह सकती है. वह महाराष्ट्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सम्मान के हकदार हैं. अपना क्लास दिखा रही हैं 'आप' नहीं 'तुझे क्या लगता है!' फराह खान अली ने अगले ट्वीट में लिखा: "मेरे पास कुछ नेताओं के खिलाफ सौ शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी को व्यक्तिगत रूप से अपमान के साथ संबोधित नहीं किया है और मैं कभी नहीं करूंगी. क्योंकि मुझे निर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान करना सिखाया गया है, भले ही मैं उनकी राजनीति से सहमत नहीं हूं."

I may have a hundred grievances against certain politicians leaders but I have never addressed anyone with disrespect personally and I never will because I was brought up to show decency to the uniform and elected representatives even if I don't agree with their politics. — Farah Khan (@FarahKhanAli) September 9, 2020

फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने इस तरह कंगना रनौत (Kangana Ranaut) पर निशाना साधा है. बता दें कि कंगना रनौत ने बुधवार को भी एक वीडियो पोस्ट कर शिवसेना प्रमुख एवं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोला था. उन्होंने वीडियो में कहा था: "उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है...आज मेरा घर टूटा है कल तेरा घमंड टूटेगा, यह वक्त का पहिया है, याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता. मुझे पता तो था कि कश्मीर पंडितों पर क्या बीती है, आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूं कि मैं सिर्फ अयोध्या पर ही नहीं, कश्मीर पर .भी एक फिल्म बनाउंगी और अपने देशवासियों को जगाउंगी क्योंकि मुझे पता था कि यह हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ इसका कोई मतलब है कि इसके कोई मायने हैं. उद्धव ठाकरे ये जो क्रूरता, ये जो आतंक है, अच्छा हुआ मेरे साथ हुआ क्योंकि इसके कुछ मायने हैं."