फराह खान ने Twitter पर दिया जवाब, लिखा- नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं मैं तो उनकी...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) की इन सरगर्मियों से कोई भी अछूता नहीं है. बॉलीवुड से लगातार ट्वीट हो रहे हैं और कोई ट्रोलर्स को जवाब दे रहा है तो कोई अपनी राय रख रहा है. अब बॉलीवुड के एक्टर-डायरेक्टर-प्रोड्यूसर संजय खान की बिटिया फराह खान अली ने ट्वीट किया है और कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) या बीजेपी (BJP) के खिलाफ नहीं हैं. फराह खान अली (Farah Khan Ali) जानी-मानी जेमोलॉजिस्ट और जूलरी डिजाइनर हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. फराह खान अली (Farah Khan Ali) बेबाकी से अपनी राय रखती हैं और इसे लेकर कई मौकों पर वे ट्रोल भी हो चुकी हैं.

Dear Chowkidars/Bhakts. Let me reiterate it one more time.

I am not against Narendra Modi. I am against his ideology of divide and rule.

I am not against the BJP, I'm against their divisive politics.

I believe in an ideology that professes equality for ALL ppl not select few.