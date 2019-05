फराह खान का 'आम आदमी' को लेकर पीएम मोदी पर निशाना, बोलीं- उन्हें सिर्फ एक ही 'आम' पता है...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) का अपना प्रचार अभियान गांधी परिवार की ओर मोड़ दिया है. बीजेपी के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक को निशाना बना रहे हैं. कभी बोफोर्स का जिक्र आ रहा है तो कभी गांधी परिवार के छुट्टियों के लिए नौ सेना के दुरुपयोग की बातें सामने आ रही हैं. इसी सब के बीच पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के प्रचार अभियान को लेकर बॉलीवुड से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. जूलरी डिजाइनर फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. फराह खान (Farah Khan) ने आम के बहाने पर पीएम मोदी पर तंज कसा है.

When the PM stops his obsession with the Gandhi family, maybe he will discuss country politics that revolve around “Aam” Aadmi . Unless the only “Aam” he knows are Mangoes