फराह खान ने किया Tweet, पाकिस्तानी झंडे को लेकर कह दी ये बात

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के पहले चरण के मतदान आज हो रहे हैं और 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों के लिए वोट पड़ रहे हैं. पहले चरण के मतदान में 14 करोड़ मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन ट्विटर पर ट्रोलर्स और सेलेब्रिटीज की जंग जारी है और नामचीन हस्तियां गलत प्रचार करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं. Twitter पर अपनी बेबाकी के लिए खास पहचान रखने वाली फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने हरे झंडे को लेकर दो टूक बात कही है. बॉलीवुड के एक्टर-डायरेक्टर-प्रोड्यूसर संजय खान की बिटिया फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने ट्वीट किया है और हरे झंडे तथा पाकिस्तानी झंडे के अंतर को समझाया है.

The Green flag of islam is a religious flag and nothing to do with Pakistan's flag. Both flags are distinctly different yet many “want” to believe otherwise bec it suits their bigotry. https://t.co/K7TyRoc5Zl

धर्मेंद्र के बाद शिल्पा शेट्टी को भी चढ़ा खेती का शौक, घर में उगाए बैंगन और मिर्च- देखें Video

फराह खान अली (Farah Khan Ali) जानी-मानी जेमोलॉजिस्ट और जूलरी डिजाइनर हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. फराह खान अली (Farah Khan Ali) बेबाकी से अपनी राय रखती हैं और इसे लेकर कई मौकों पर वे ट्रोल भी हो चुकी हैं. फराह खान ने अपने ट्विटर एकाउंट पर लिखा हैः हरा झंडा इस्लाम का धार्मिक झंडा है और इसका पाकिस्तान से कोई लेना-देना नहीं है. दोनों ही झंडे पूरी तरह से अलग हैं फिर भी कुछ ऐसा मानना चाहते हैं क्योंकि उनकी धर्मांधता को यही रास आता है.'

We all have the power to be the change we wish to see. Vote wisely. This isn't only about you or us.. Its about ALL of India, ALL people, ALL religions, ALL castes, ALL socio economic strata's of society not just the privelaged few. Vote 2 bring Change. Vote to bring PEACE within