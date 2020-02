दिल्ली हिंसा में 27 लोगों की हुई मौत तो फराह खान बोलीं- पोस्टमार्टम होना चाहिए, जिससे...

उत्तर-पूर्वी दिल्ली (North East Delhi) में हुई हिंसा में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर बॉलीवुड एक्टर संजय खान (Sanjay Khan) की बेटी फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने ट्वीट किया है. फराह खान अली ने अपने ट्वीट के जरिए हिंसा में हुई मौत के पोस्टमार्टम की बात कही है. फराह खान अली का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. बता दें कि बीते बुधवार उत्तर-पूर्वी दिल्ली में जहां दिन के समय माहौल थोड़ा शांत रहा तो वहीं देर शाम कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुईं. मौजपुर-करावल नगर के साथ-साथ शेरपुर चौक पर भी हिंसा हुई. हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च जारी है.

A post-mortem should be conducted on all the 22-23 dead bodies to determine where the bullets came from. #DelhiViolence