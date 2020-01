फराह खान ने बीजेपी पर साधा निशाना, Tweet कर बोलीं- अगर गांधी, नेहरू परिवार और मुस्लिम नहीं होते तो...

फराह खान अली (Farah Khan Ali) सोशल मीडिया पर समसामयिक मसलों को लेकर अपनी राय बहुत ही बेबाकी के साथ रखती हैं. नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर भी फराह खान अली (Farah Khan Ali Twitter) ने अपना विरोध दर्ज करवाया था. बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर संजय खान की बेटी फराह खान अली ने एक और ट्वीट किया है, जिसको लेकर वह सुर्खियों में आ गई हैं. इस ट्वीट के जरिए फराह खान अली ने बीजेपी (BJP) पर जमकर निशाना साधा है. इस ट्वीट को करते हुए फराह खान अली ने लिखा, "सोच रही हूं कि नेहरू, गांधी परिवार, मुस्लिमों और पाकिस्तान के बिना बीजेपी का क्या मुद्दा होगा. जरूरी नहीं की इसी क्रम में हो."

Wonder what BJP agenda would be without Nehru, Gandhi family, Muslims, and Pakistan and not necessarily in that order. Guessing what would be it's election manifesto if none of the above existed. #JustAsking Curious to know



फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने आगे लिखा, "सोच रही हूं कि अगर ये सभी चीजें नहीं होती तो बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में क्या होता. जानने के लिए काफी उत्सुक हूं." फराह खान अली (Farah Khan Ali Twitter) के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

We are all connected to the lowliest being on the planet & if one is affected we will all be affected eventually bec that's how God designed the Universe. When the earthworm or bees become extinct we will become extinct. So don't mock anyone bec everything is interdependent