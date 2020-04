फराह खान ने लॉकडाउन बढ़ाने पर सरकार पर साधा निशाना, कहा- अभी तक अपने कर्मचारियों की नौकरी को संभाले रखा, लेकिन

कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देश में लॉकडाउन (Lockdown) को 3 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया. उन्होंने यह बात देश को संबोधित करते हुए की. अब हाल ही में उनके बयान को लेकर फराह खान अली (Farah Khan Ali) का रिएक्शन आया है. दरअसल, फराह खान छोटे उद्योग धंधे करने वाले लोग और मजदूरों के लिए पीएम (PM Narendra Modi) द्वारा कुछ ना कहे जाने पर नाराज हैं. उन्होंने यह नाराजगी अपने ट्वीट में भी जाहिर की है.

I am holding on to all the jobs of my employees till now. Can do so for another month but if Govt does not support its ppl in times of such a crisis, how can we support the lives of the people who we employ? We need help & we pay taxes so now is the time for Govt to support us