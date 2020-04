फराह खान ने भारत की आर्थिक स्थिति पर किया ट्वीट, बोलीं- हमारा देश कब जागेगा और यह मानेगा कि...

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय खान (Sanjay Khan) की बेटी फराह खान अली (Farah Khan Ali) अपने विचारों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने देश की मौजूदा आर्थिक स्थितियों को लेकर ट्वीट किया है जो खूब वायरल हो रहा है. उन्होंने अपने ट्वीट में में लिखा कि हमारा देश कब जागेगा और यह महसूस करेगा कि हम एक आर्थिक तबाही के बीच हैं, जहां भुखमरी और गरीबी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं. फराह खान अली का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

So sick of this communal religious and political divide. When will our country wake up and realise that we are in the middle of an economic catastrophe where Hunger and Poverty are our enemies and we need to solve those issues first. .