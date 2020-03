फराह खान ने कोरोनावायरस को लेकर शेयर की पोस्ट, बोलीं- मेरा धर्म और मेरा देश कहना बंद करो, बल्कि...

कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर दुनिया भर में लोग सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में इस मुद्दे को लेकर बॉलीवुड एक्टर-डायरेक्टर संजय खान (Sanjay Khan) की बेटी और जूलरी डिजाइनर फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने ट्वीट किया है. अपने ट्वीट में फराह खान अली ने कहा कि मेरा धर्म, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरा देश कहना बंद करो, बल्कि मेरा प्लेनेट कहना शुरू करो. बता दें कि कोरोनावायरस से भारत में अब तक करीब 3 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं इससे संक्रमित लोगों की संख्या अब 147 पहुंच चुकी है. ऐसे में कोरोनावायरस पर चिंता जताते हुए फराह खान ने ट्वीट किया.

The Corona Virus should be 1 that reminds us that when something happens in a remote corner of d planet it affects everyone EQUALLY. Time to STOP saying My Country,My Religion,My Race etc.Time to say MY PLANET &realise that every1 be it humans, animals, plants all interdependent