फराह खान ने Twitter पर पूछा सवाल, बोलीं- दविंदर सिंह की किसी को कोई खबर है क्या....

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय खान (Sanjay Khan) की बेटी फराह खान अली (Farah Khan Ali) सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. समसामयिक मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी राय पेश करते हुए वह अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं. हाल ही में उन्होंने आतंकवादियों के साथ सांठगांठ के आरोप में गिरफ्तार किए गए जम्मू-कश्मीर के पुलिस उपाधीक्षक दविंदर सिंह (Davinder Singh) को लेकर ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फराह खान ने दविंदर सिंह को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि किसी को उनकी कोई खबर है क्या यह वह भी वह भी हवा में गायब हो चुके हैं.

सारा अली खान के साथ नाच रहे थे कार्तिक आर्यन, तभी एक्ट्रेस को गोद में उठाकर यूं दिया सरप्राइज- देखें Video

Qsn - Any news on what happened to Davinder Singh or will he disappear in thin air like Mahesh Shah the CA from Ahmedabad who had 14000 crores of cash lying with him during demonetisation. Does anyone know what happened to him as well?