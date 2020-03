केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले- मैं रामायण देख रहा हूं, तो फराह खान बोलीं- कई मजदूर भोजन और पानी के बिना...

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javdekar) ने लोगों की मांग को देखते हुए डीडी नेशनल पर 'रामायण' (Ramayan) का प्रसारण को लेकर जानकारी दी थी. इस संबंध में उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट भी किया. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा: 'मैं रामायण देख रहा हूं और आप." प्रकाश जावड़ेकर के इस ट्वीट पर संजय खान की बेटी फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने अपना रिएक्शन दिया है, जो खूब सुर्खियों में है. यूजर भी उनके ट्वीट पर खूब रिएक्ट कर रहे हैं. हालांकि, कुछ देर बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपना यह ट्वीट हटा लिया.

फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javdekar) के ट्वीट पर लिखा: "मैं आपको घर पर आराम से बैठा हुआ देख रही हूं, जबकि कई प्रवासी श्रमिक भोजन और पानी के बिना मीलों की यात्रा करते हुए अपने गांवों की ओर चल रहे हैं." फराह खान अली ने इस तरह प्रकाश जावड़ेकर पर निशाना साधा. केंद्रीय मंत्री ने इससे पहले दर्शकों को रामायण (Ramayan) देखने की याद दिलाते हुए एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा: "डीडी नेशनल पर सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे 'रामायण' देखें और डीडी भारती पर दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे 'महाभारत' (Mahabharat) देखें."

I am watching you sitting comfortably at home while many migrant workers are struggling without food and water travelling miles walking towards their villages. https://t.co/FL67BWTBk8