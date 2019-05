पीएम मोदी का Tweet पढ़ने के बाद फराह खान ने किया फैसला, लक्षद्वीप जाएंगी छुट्टी मनाने

लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Elections 2019) का माहौल अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है. चुनाव के दौरान जो तल्खी चरम पर थी अब वह हल्के फुल्के मिजाज में तब्दील होती नजर आ रही है. अपनी पसंदीदा पार्टी के लिए सोशल मीडिया पर मोर्चा संभालने वाले बॉलीवुड (Bollywood) कलाकार भी अब लाइट मूड में ट्वीट करने लगे हैं. बॉलीवुड एक्टर संजय खान (Sanjay Khan) की बेटी फराह खान अली (Farah Khan Ali) भी ऐसे ही हल्के फुल्के अंदाज में नजर आईं. ट्विटर अकाउंट पर फराह खान अली (Farah Khan Ali) अक्सर राजनीतिक दलों के खिलाफ आग उगलती हुईं देखी जाती हैं. लेकिन इस बार उनका निशाना तंज भरा रहा. दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मुझे लगता है कि भारतीय मतदाताओं को चुनावों के बाद खुद को डिटॉक्स करने के लिए गोआ जाना चाहिए.

I think Indian voters need to go to Goa to detox after these elections...

कुणाल कामरा (Kunal Kamra) के इसी ट्वीट के जवाब में फराह अली खान (Farah Khan Ali) ने लिखा कि हा-हा-हा... पीएम मोदी (PM Modi) के शानदार आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैं लक्षद्वीप जाने का विचार कर रही हूं. जहां उन्होंने राजीव गांधी (Rajeev Gandhi) की छुट्टियों का सजीवतापूर्वक वर्णन किया है. फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने लिखा कि मुझे लगता है कि छुट्टियों पर जाने का यह फैसला चुनाव के बाद लिया जाना चाहिए. फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने इस ट्वीट में कुणाल कामरा (Kunal Kamra) को टैग भी किया.

Ha ha . I'm thinking of the Lakshwadeep after the wonderful article the PM posted about Rajiv Gandhi's trip that described the holiday so scenically 😃 But saying that a holiday is a MUST post elections @kunalkamra88https://t.co/vb4zu9djhC