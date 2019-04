फराह खान को आया गुस्सा, बोलीं- मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को कभी 'चोर' या 'चौकीदार' नहीं कहा लेकिन अब...

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) में प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव मैदान में आते ही पूरा माहौल गर्मा गया है. आतंक के मामलों में संदिग्ध प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) को बीजेपी ने भोपाल से अपना उम्मीदवार बनाया है और इस बात पर राजैनतिक दलों से लेकर बॉलीवुड तक, हर कोई रिएक्शन दे रहा है. यही नहीं, प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) के हेमंत करकरे (Hemant Karkare) पर दिए बयान ने तो सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर ही पैदा कर दी है. जूलरी डिजाइनर और बॉलीवुड एक्टर संजय खान की बिटिया फराह खान अली (Farah Khan Ali) इस पूरे मामले पर ट्वीट कर रही हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं. फराह खान का लेटेस्ट ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लेकर बड़ी बात कही है.

I have so far NEVER called the PM Narendra Modi a “Chor” or a Chowkidar. But his blatant support for Sadhvi Pragya where he fields her as a BJP candidate makes me lose any and all respect I had for him as PM of this country. Fielding an alleged terrorist is heinous. Not done !!!