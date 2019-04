फराह खान का प्रज्ञा ठाकुर पर हमला, बोलीं- राम का नाम बदनाम न करे...

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) में बीजेपी ने जब से मध्य प्रदेश को भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Thakur) को उम्मीदवार बनाया है, तब से माहौल गर्मा गया है. आतंक के मामलों में संदिग्ध प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) के भोपाल से उम्मीदवार बनते ही राजैनतिक दलों से लेकर बॉलीवुड गलियारे तक, हर कोई अपना रिएक्शन दे रहा है. प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) द्वारा हेमंत करकरे (Hemant Karkare) को लेकर दिए गए बयान पर सोशल मीडिया अभी भी रिएक्शन आ रहे हैं. अब इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है. यह नाम है बॉलीवुड एक्टर संजय खान की बिटिया फराह खान अली (Farah Khan Ali) का. उन्होंने ट्वीट कर प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Thakur) पर हमला बोला है.

फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने लिखा: "तुम्हारी गंदी सोच को लेकर राम का नाम बदनाम ना करे. तुम जैसी ने हिन्दु धर्म का नाम बर्बाद किया हैं जैसे ओसामा बिन लादिन्न और हाफिज सईद ने इस्लाम का नाम बर्बाद किया. धर्म भेद भाव रखना नहीं सिखाता हैं. तुम जैसे लोग नफरत फैलाते हैं. हमारे देश को तुम जैसे तोड़ना चाहते हो." फराह खान अली ने इस तरह ट्वीट कर इस मामले पर अपना गुस्सा जाहिर किया. फराह खान का लेटेस्ट ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Pragya the LIAR, Pragya the alleged TERRORIST, Jhoot bole Kawwa Kaate.

2008 Malegaon blasts case: Rights panel had found no evidence of torture - Mumbai Mirror https://t.co/TWNnIV6pGZ