फराह खान की बेटी ने स्केच बनाकर कमाए इतने रुपये, जरूरतमंदों को खाना खिलाने के लिए दे दिए दान... देखें Video

बॉलीवुड फिल्ममेकर फराह खान (Farah Khan) ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. दरअसल, फराह खान की बेटी ने पांच दिनों में स्केच बनाकर 70, 000 रुपये कमाए, जो उन्होंने जरूरतमंदों को दान कर दिए. इस बात की जानकारी फराह (Farah Khan Tweet) ने ट्वीट करके दी. जहां, पूरी दुनिया में खतरनाक कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण गरीबों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं, बॉलीवुड से उनकी मदद के लिए लोग सामने आ रहे हैं. अब इस मुहीम से स्टारकिड भी जुड़ गए हैं.

So my 12 yr old Anya has raised 70,000 rs in 5 days, by sketching ur pets for a 1000 rs a sketch.. All the money is being used to feed strays n needy .. thank u all the kind hearted people who hav ordered sketches n donated pic.twitter.com/nRvGMW5acE