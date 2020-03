काबुल में गुरुद्वारे पर हुआ हमला, तो फराह खान बोलीं- ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो आज के समय में भी...

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल (Kabul) स्थित गुरुद्वारे (Gurudwara Attack) पर बुधवार को बंदूकधारियों ने हमला कर दिया. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई.अब इस पर फराह खान अली का रिएक्शन आया है. फराह खान (Farah Khan) ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं. फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने गुरुद्वारे पर हुए इस हमले को लेकर लिखा, "मुझे दुख होता है कि ऐसे समय में जब कुछ आतंकवादी एक धार्मिक स्थान पर हमला कर रहे हैं. उन्हें शर्म आनी चाहिए. ऐसे लोगों पर शर्म करें जो बड़ी तस्वीर नहीं देख सकते हैं. काबुल में गुरुद्वारा हमले में मरे उन लोगों के परिवार के प्रति संवेदना."

I feel sad that in a time like this some terrorists are attacking a religious place. Shame on them. Shame on people who cannot see the larger picture. Condolences to the families of the people who died in Kabul in the Gurudwara attack

फराह खान अली (Farah Khan) ने आगे लिखा, "अगर किसी भी व्यक्ति को किसी की मृत्यु में आनंद मिलता है, चाहे कोई भी हो. याद रखें तुम्हारा दिन दूर नहीं है. ये ब्रम्हाण्ड आपसे आपके किसी प्यारे को ले जाएगा, जिससे तुम्हें उन लोगों के दर्द का एहसास होगा, जिन्होंने अपने को खोया है." फराह खान अली (Farah Khan Twitter) के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

If anyone takes pleasure in the death of one person whoever it maybe, remember your time is not far. The Universe will take someone dear from you so that you feel the pain of those that have lost their own. #Karma