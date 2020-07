'दिल बेचारा' के टाइटल ट्रेक का मेकिंग Video हुआ वायरल, कड़ी मेहनत करते दिखे सुशांत सिंह राजपूत

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की फिल्म 'दिल बेचारा' (Dil Bechara) जल्द ही रिलीज होने वाली है. फिल्म का टाइटल ट्रेक भी रिलीज हो चुका है, जो लगातार यूट्यूब पर नए रिकॉर्ड बना रहा है. 'दिल बेचारा' फिल्म का टाइटल ट्रेक फैन्स को खूब पसंद आ रहा है. इस गाने को फराह खान (Farah Khan) ने कोरियाग्राफ किया है. हाल ही में फराह खान ने अपने ट्विटर हैंडल से 'दिल बेचारा' के टाइटल ट्रेक का मेकिंग वीडियो फैन्स के साथ साझा किया है, इस वीडियो को शेयर कर फराह खान काफी इमोशनल नजर आ रही हैं. वीडियो में फराह सुशांत को स्टेप्स सिखा रही हैं.

Memories truly are constant reminders of a great story that was never supposed to end. @TheFarahKhanhttps://t.co/ZigwnlZluG