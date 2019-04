फराह खान का ट्वीट, बताया- दोस्त अंबानी के अस्पताल में हुई भर्ती तो वहां पीएम मोदी पर देखने को मिला ये नजारा

फराह खान अली (Farah Khan Ali) सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव हैं और लोकसभा चुनाव 2019 के मौके पर वे लगातार चुनावी सरगर्मियों पर अपनी राय दे रही हैं. फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने प्रज्ञा ठाकुर को लेकर खूब ट्वीट किए थे और अपनी राय रखी थी. फराह खान अपनी बेबाकी की वजह से लगातार ट्रोलर्स के निशाने पर भी रहती हैं. लेकिन वे अपनी बात कहने से चूकती नहीं हैं. जूलरी डिजाइनर और बॉलीवुड एक्टर संजय खान की बेटी फराह खान अली (Farah Khan) ने मुंबई स्थित अंबानी अस्पताल पर कमेंट किया है और कहा है कि वहां के टीवी में सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narender Modi) के अलावा कुछ नहीं दिखाया जा रहा है.

My friend who is admitted in Ambani hospital in Mumbai commented that all d channels the hospital subscribed to, only showed Modi.She found it odd that not 1 channel of the 1s subscribed showed the Opposition. So when BJP says media is bought they should know as they probably did