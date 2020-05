एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ टिड्डियों का आतंक, फराह खान Tweet कर बोलीं- धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि...

Seeing all that is happening around us with d pandemic & locust spotting, reminds me of what is written in d Holy books. It is written that when such events like drought,epidemics/locusts happen on earth, we must all PRAY to GOD & ask for his forgiveness so that d planet heals

फराह खान (Farah Khan Ali) ने अपने ट्वीट में मौजूदा हालात पर चिंता जताई, साथ ही उन्होंने लोगों से दुआ करने की भी बात की. उन्होंने लिखा "महामारी, टिड्डियों का दल और भी आसपास कई चीजों का होना मुझे वह याद दिलाता है जो ग्रंथ में लिखा हुआ है. उन पुस्तकों में लिखा है कि जब भी ऐसी घटनाएं हों, जैसे सूखा पड़ना, महामारी, टिड्डियों का मिलना, तो हम सभी को ईश्वर से माफी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे चीजें दोबारा ठीक हो सकें." संजय खान की बेटी के इस ट्वीट पर फैंस खूब कमेंट कर रहे हैं. इसके अलावा फराह खान अली ने एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एचआईवी और एड्स से मरने वालों के बारे में बात की थी.

Covid maybe the virus of the season but the chances of dying from it are very slim unless u have other medical issues. There are more people dying of HIV & AIDS in a year actually 4 times more than the entire number of people who have died so far bec of Covid. So don't fear it.