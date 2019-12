फराह खान ने बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा- भारत को 70 साल पीछे ले गई क्योंकि...

फराह खान (Farah Khan) सोशल मीडिया पर समसामयिक मसलों को लेकर अपनी राय बहुत ही बेबाकी के साथ रखती हैं. फेमस जूलरी डिजाइनर और बॉलीवुड एक्टर संजय खान की बेटी फराह खान ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को लेकर एक ट्वीट किया है जो खूब पढ़ा जा रहा है. इस ट्वीट में फराह खान (Farah Khan) ने बीजेपी पर निशाना साधा है और देश को 70 साल पीछे ले जाने की बात कही है. यही नहीं, फराह खान ने अपने ट्वीट में गांधी और गोडसे की भी बात कही है.

While some may argue that the Cong did nothing in 70 years, the BJP has take India back 70 years to pre independence bec they are upset that Gandhi won the day &Godse was defeated.They hope that India today will choose Godse over Gandhi. Never will happen so keep hoping. Jai Hind