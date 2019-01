फरहान अख्तर अब बॉक्सर बनकर मचाएंगे धमाल, 6 साल बाद 'मिल्खा' के डायरेक्टर के साथ करेंगे काम

बॉलीवुड (Bollywood) के एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) अब मुक्केबाजी करते नजर आएंगे. राकेश ओमप्रकाश मेहरा की 2013 में आई फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' (Bhaag milkha bhag) में ओलंपियन स्प्रिंटर मिल्खा सिंह (Milkha Singh) का किरदार निभाने के बाद फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था. फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) अब एक और खेल-नाटक के लिए छह साल बाद मेहरा के साथ फिर से जुड़ने के लिए तैयार हैं. 'तूफान' नामक इस फिल्म में फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) बॉक्सर की भूमिका निभाते हुए नज़र आएंगे. फिल्म का निर्माण फरहान और रितेश सिधवानी द्वारा किया जाएगा.

