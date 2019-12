फरहान अख्तर ने महिलाओं की सुरक्षा पर किया ट्वीट, बोले- अगर राजनैतिक पार्टियां सुनिश्चित करती हैं तो...

हैदराबाद की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस घटना के बाद से ही एक बार फिर देश में महिला सुरक्षा पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. इतना ही नहीं, देशभर में इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रोश है. लोग जगह-जगह आरोपियों की सजा के लिए आंदोलन कर रहे हैं. हाल ही में महिला सुरक्षा को लेकर बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) ने भी ट्वीट किया है. इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि अगर राजनैतिक पार्टियां महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं तो उन्हें चुनाव हराना काफी मुश्किल होगा. फरहान अख्तर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींच रहा है. साथ ही लोग इस पर जमकर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं.

I think that any political party that can ensure the safety of women (not just pay lip service) will be hard to defeat electorally. For one, they'll surely have half the electorate supporting them. Second, if their concern is genuine, their inherent values can't be wrong.