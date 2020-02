फैशन डिजाइनर वेंडल रोड्रिग्स का 59 साल की उम्र में गोवा में निधन 

मशहूर फैशन डिजाइनर वेंडल रोड्रिग्स (Wendell Rodricks) का गोवा स्थित उनके घर में निधन हो गया. वेंडल रोड्रिग्स 59 साल के थे. 'द फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया' ने वेंडल रोड्रिग्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है. वहीं, गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने भी रोड्रिग्स के निधन पर शोक जताया है. राणे ने ट्वीट किया, 'मेरे अजीज दोस्त और डिजाइनर, वेंडल रोड्रिग्स के आकस्मिक निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ. उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं.



Deeply saddened to hear about the sudden demise of my very good friend and designer, Wendell Rodricks. His excellency in his work & skills are irreplaceable & shall always be cherished.



We will truly miss him. My heartfelt condolences to his family & dear ones. pic.twitter.com/CzRnQJjbxf