फिल्म '83' के डायरेक्टर कबीर खान ने भारतीय टीम को लेकर दी गलत जानकारी, ट्विटर पर हो गए ट्रोल

बॉलीवुड डायरेक्टर कबीर खान (Kabir Khan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म '83' को लेकर चर्चा में हैं. यह फिल्म भारतीय टीम के पहले वर्ल्ड कप जीत पर आधारित है. कबीर खान अपने एक बयान को लेकर ट्विटर पर ट्रोल हो रहे हैं. दरअसल, उन्होंने हाल ही में 'बॉलीवुड हंगामा' को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि साल 1983 के विश्व कप से पहले तक भारत ने किसी भी विश्व कप में कोई मैच तक नहीं जीता था. उनके इस बयान के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. क्योंकि 1975 के वर्ल्ड कप में भारत ने ईस्ट अफ्रीका को 10 से मात दी थी.

I was so excited about this film. But if they haven't done Wikipedia level research then it really reduces their credibility and my excitement. #83TheFilmhttps://t.co/fPuDs9PEMK