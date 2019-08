मुशर्रफ के रिश्तेदार की शादी में परफॉर्मेंस के बाद मुसीबत में फंसे मीका सिंह, AICWA ने किया बैन

खास बातें मीका सिंह को सिने वर्कर एसोसिएशन ने किया बैन परवेज मुशर्रफ के रिश्तेदार की शादी में किया था परफॉर्म ट्रोलर्स ने भी सोशल मीडिया पर लगाई क्लास

सिंगर मीका सिंह (Mika Singh) ने हाल ही में पाकिस्तान के कराची में जनरल मुशर्रफ (Pervez Musharraf) के रिशेतदार की शादी में शो किया था, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था. मीका सिंह पाकिस्तान में अपने शो को लेकर अब एक फिर मुसीबत में फंस गए हैं. अब AICWA (All India Cine Workers Association) ने भी मीका सिंह को बैन कर दिया है. इस बात की जानकारी एएनआई के ट्विटर हैंडल के जरिए दी गई है. ट्वीट में लिखा है, 'एआईसीडब्ल्यूए ने फिल्म इंडस्ट्री के सिंगर मीका सिंह को कराची में 8 अगस्त को शो करने की वजह से बैन कर दिया है. ये इवेंट जनरल मुशर्रफ के नजदीकी रिश्तेदार का था.'

All India Cine Workers Association (AICWA): AICWA bans and boycotts singer Mika Singh from the Indian film industry for performing at an event in Karachi on 8 August. The event is said to be that of a close relative of Pervez Musharraf. pic.twitter.com/JWuy7V7y3v — ANI (@ANI) August 13, 2019



वहीं AICWA के प्रेसीडेंट सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने मंगलवार को कहा, 'AICWA इस बात का ध्यान रखेगा कि मीका सिंह के साथ भारत में कोई भी काम नहीं करे और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे इसके कानूनी परिणाम देखने होंगे.' उन्होंने आगे कहा, 'जब दोनों देशों के बीच इतना तनाव चल रहा है, उस वक्त मीका सिंह ने देश के सम्मान के आगे पैसों को रखा.'

Happy that Indian singer Mika Singh performed at the mehndi of Gen Musharraf's relative recently in Karachi. God for bid if it was Nawaz Sharif's relative it would be raining ghadari k hashtag already. pic.twitter.com/IVfE5hETiz — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) August 10, 2019

बता दें जम्मू-कश्मीर से 'आर्टिकल 370 (Article 370)' हटाया गया, जिसको लेकर पाकिस्तान ने भारतीय सामान के साथ फिल्मों को भी बैन कर दिया है. लेकिन मीका कराची में परवेज मुशर्रफ (Pervez Musharraf) के रिश्तदारों की शादी में परफॉर्म करने पहुंच गए. शो के दौरान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसको पाकिस्तानी पत्रकार ने शेयर किया था. पाकिस्तान में अपने शो के बाद मीका सिंह ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ गए थे.

Cancel his pass port and cituzenship. Let him stay in pakistan. Mika Singh performs at Pervez Musharraf's relative's event in Pakistan, leaves fans outraged https://t.co/HqyeM0dbqa — Vinod Kala (@vinkumarkala51) August 11, 2019



5 अगस्त को देश के गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाने को लेकर एक बिल पेश किया था. ये बिल दोनों सदनों से पूर्ण बहुमत से पास हुआ और जम्मू-कश्मीर (Jammu And Kashmir) से आर्टिकल 370 हट गया.

