फिल्म डायरेक्टर Nishikant Kamat का निधन, अजय देवगन ने किया ट्वीट

बॉलीवुड फिल्म 'दृश्यम' (Drishyam Director Nishikant Kamat's) के डॉयरेक्टर निशिकांत कामत (Nishikant Kamat) का हैदराबाद (Hyderabad) के हॉस्पिटल में निधन हो गया है. वह काफी समय से लिवर सिरोसिस (liver cirrhosis) बीमारी से पीड़ित थे. और आखिरी समय तक निशिकांत (Nishikant Kamat) बीमारी से जंग लड़ते रहे. उनकी मौत की सूचना देते हुए बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने ट्वीट किया. और लिखा भगवान आपकी आत्मा को शांति दे. कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर निशिकांत कामत (Nishikant Kamat) की मौत की खबर ने हड़कंप मचा दिया था जिसकी वजह से रितेश देशमुख ने ट्वीट करते हुए लोगों से आग्रह किया था कि कृप्या संयम बरतें.

My equation with Nishikant was not just about Drishyam, a film which he directed with Tabu and me. It was an association that I cherished. He was bright; ever-smiling. He has gone too soon.

RIP Nishikant ????