फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज ने JNU अटैक को लेकर साधा निशाना, बोले- जैसा सोचा था तुम वैसे ही निकले...

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University) में बीती रात हुई हिंसा का मामला तूल पकड़ रहा है. दरअसल, बीती रात जेएनयू(JNU) में कुछ नकाबपोश बदमाशों ने घुसकर छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया है. इस घटना में करीब 19 छात्र और 5 शिक्षक घायल हुए हैं. मारपीट से जुड़े तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं. जेएनयू में हुए इस अटैक को लेकर लगातार प्रशासन और दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं. जेएनयू मामले को लेकर ही बॉलीवुड डायरेक्टर विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही निकले.

बॉलीवुड डायरेक्टर का दिल्ली पुलिस पर फूटा गुस्सा, ट्वीट कर बोले- आपके घरों में आईना है...

हम मायूस नहीं हैं, हम हैरान नहीं जैसा सोचा था तुम वैसे ही निकले रात में सूरज लाने का वादा करके दिन में रात उगा कर दिखला दी तुमने पानी पानी कह के बरसाया तेज़ाब और इक आग लगा कर दिखला दी तुमने हम मायूस नहीं हैं हम हैरान नहीं Who is accountable for this lawlessness? #JNUattack

विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) ने जेएनयू अटैक (JNU Attack) पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, "हम मायूस नहीं हैं, हम हैरान नहीं, जैसा सोचा था तुम वैसे ही निकले. रात में सूरज लाने का वादा करके; दिन में रात उगा कर दिखला दी तुमने, पानी पानी कह के बरसाया तेज़ाब; और इक आग लगा कर दिखला दी तुमने, हम मायूस नहीं हैं हम हैरान नहीं. इस तरह कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए कौन जवाबदेह है?" विशाल भारद्वाज का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर खूब कमेंट भी कर रहे हैं.

Hai Dastoor ki subah hone se pehle

Raaton ka gehra ho jaana laazim hai

Zulm badhaao abhee tumhare zulmon ka

Had se baahar bhee ho jaana laazim hai



It's shameful and enraging to see what's happening in #JNUViolence