अमिताभ बच्चन से फिल्म निर्माता ने की KRK को अनफॉलो करने की अपील, बोले- इसका मुकाबला करना होगा...

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन से पहले उनकी फिल्म केदारनाथ को लेकर कई ट्वीट किये थे, जिसमें उन्होंने फिल्म को बकवास भी बताया था. ऐसे में फिल्म निर्माता हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने ट्वीट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, "अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) कृप्या कमाल आर खान अका केआरके को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कीजिए." फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने इसके अलावा एक और ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, "हम जिस समय में रहते हैं उसमें बहुत जहर है. इनमें से कुछ जहर फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट मीडिया में भी घुला हुआ है. ब्लाइंड आइटम, कोसना और समाचार के तौर पर कचरे के ढेर लगाना. इसका मुकाबला करना होगा. एक समय में एक ही कदम."

A lot is toxic in the times we live in. Some of that toxicity exists within the film industry and entertainment media too. Blind items, vicious bashing and a lot of trash masquerading as news adorns tabloids. It has to be fought. Not with whataboutery. One step at a time.