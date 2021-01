US Capitol में ट्रंप समर्थकों की भीड़ का हंगामा, एक्ट्रेस बोलीं- सोचो शपथ समारोह के दिन क्या हाल होगा...

Democracy is fragile, everywhere...needs to be saved from "leaders" everywhere. — TheRichaChadha (@RichaChadha) January 6, 2021

If this is what Trump planned for the Electoral confirmation. I DREAD to think what he'll do on @JoeBiden Inauguration . Lock him up quickly & quietly till 20 Jan. @jaketapper@donwinslow@johnpavlovitz@MeidasTouch@nytimes@CNN@PreetBharara — Simi Garewal (@Simi_Garewal) January 6, 2021

बॉलीवुड कलाकारों के यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने अमेरिका में हुई घटना पर रिएक्शन देते हुए लिखा, "लोकतंत्र हर जगह नाजुक बना हुआ है. इसे नेताओं से बचाने की जरूरत है." उनके अलावा सिमी गरेवाल (Simi Garewal) ने ट्वीट में अमेरिका में हुई घटना पर रिएक्शन देते हुए लिखा, "अगर चुनावी पुष्टि के दिन के लिए ट्रंप ने यह योजना बनाई है तो मुझे डर है कि वह जो बाइडन के शपथ समारोह पर क्या करेंगे. 20 जनवरी तक उन्हें केवल देखते जाएं."

Trump is still the easy target ? Why did this happen . May be now we will start reading History and working out where it all again . — Sudhir Mishra (@IAmSudhirMishra) January 7, 2021

Watch Trump supporters breaking into the Capitol. 4 dead. Many injured. What a price to pay for electing a stupid, incompetent megalomaniac as the head of the nation, a man who refuses to step down after losing the election! pic.twitter.com/h8ApNR4cqk — Pritish Nandy (@PritishNandy) January 7, 2021

फिल्म निर्माता प्रीतिश नंदी (Pritish Nandy) ने अमेरिका में हुई घटना पर रिएक्शन देते हुए लिखा, "देखें कैसे ट्रंप के समर्थन कैपिटोल में दरवाजे और खिड़कियां तोड़ते हुए घुस रहे हैं. इसमें चार लोगों की मौत हो गई है और कई घायल भी हो गए हैं. एक अक्षम अयोग्य और मूर्ख व्यक्ति को राष्ट्र का मुख्य चुनने की क्या कीमत चुकानी पड़ी. एक ऐसा व्यक्ति, जो चुनाव में हारने के बाद भी अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है." सुधीर मिश्रा (Sudhir Mishra) ने इस मामले पर ट्वीट किया, "क्या ट्रंप अभी भी आसान लक्ष्य है? ऐसा क्यों हुआ. शायद अब हम इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे और इस पर काम करेंगे कि यह सब कहां है."