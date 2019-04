रिलीज हुए Student of The Year 2 के 3 पोस्टर, कुछ इस अंदाज में नजर आए टाइगर श्रॉफ

टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff), अनन्या पांडे (Ananya Pandey), तारा सुतार‍िया (Tara Sutaria) स्टारर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student of The Year 2) के तीन नए पोस्टर आज र‍िलीज किए गए. इन पोस्टर्स के र‍िलीज से पहले करण जौहर (Karan Johar) ने एक ट्वीट में बताया था कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student of The Year 2) का नया सेशन शुरू होने वाला है. बता दें कि करण जौहर (Karan Johar) ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर (Student of The Year) में आल‍िया भट्ट (Alia Bhatt), वरुण धवन (Varun Dhawan) और स‍िद्धार्थ मल्होत्रा (Siddhartha Mehrotra) को लॉन्च किया था. इस फिल्म ने तीनों ही स्टार बॉलीवुड में स्थापित हो चुके हैं. अब इस फिल्म में अनन्या पांडे, तारा सुतार‍िया और पुनीत मल्होत्रा बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं. बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने तीनों पोस्टर ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए हैं. पहले पोस्टर में दो स्टूडेंट्स के जूते नजर आ रहे हैं. जोकि किसी खेल के मैदान के लग रहे हैं. इस तस्वीर को कैप्शन दिया गया है कि टेक स्टेप, टेक चैलेंज.

दूसरे पोस्टर में टाइगर श्रॉफ कॉलेज गेट के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं. तस्वीर में टाइगर का बैक लुक दिखाई दे रहा है. इस फोटो में कैप्शन ल‍िखा है- क्या आप तैयार हैं?

The Batch of 2019 is ready to enter these gates and this time, it's going to be bigger than EVER! #SOTY2@iTIGERSHROFF#Tara#Ananya@punitdmalhotra@apoorvamehta18@DharmaMovies@foxstarhindi@ZeeMusicCompany@SOTYOfficialpic.twitter.com/YFOB2JrALF