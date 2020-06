फिल्म इंडस्ट्री से आई फिर बुरी खबर, इस मशहूर डायरेक्टर का हुआ निधन

A post shared by Dulquer Salmaan (@dqsalmaan) on Jun 18, 2020 at 10:38am PDT

जानकारी के अनुसार, सच्चिदानंदन (KR Sachidanandan) उर्फ सैची (Sachy) की हालत बीते कई दिनों से ठीक नहीं थी. 16 जून को दिल का दौरा पड़ा था. और उन्हें केरल के त्रिसूर में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सैची के निधन पर सिनेमा जगत में शोक की लहर है. सभी कलाकार अपना दुख जता रहे हैं. एक्टर दुलकर सलमान ने सैची के निधन को साउथ इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान भी बताया है और साथ ही एक पोस्ट भी शेयर की है.

Shocked to hear the sudden demise of Sachy ettan. Indeed a big loss to Malayalam cinema. May his soul rest in peace! pic.twitter.com/sWy7Au3O6V