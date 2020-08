काजोल ने Friendship Day के मौके पर शाहरुख खान और करण जौहर को यूं किया विश, Tweet हुआ वायरल

Friendship Day 2020: इस साल 'फ्रेंडशिप डे (Friendship Day 2020)' यानी 'मित्रता दिवस' 2 अगस्त को सेलिब्रेट किया जा रहा है. बता दें, हर साल अगस्त के पहले रविवार को 'फ्रेंडशिप डे' मनाया जाता है, इस साल दोस्ती का यह दिन 2 अगस्त को पड़ा है. 'फ्रेंडशिप डे' पर साथी एक-दूसरे के हाथ में फ्रेंडशिप बैंड (Friendship Band) बांधते हैं, जो उनकी दोस्ती की निशानी होती है और साथ ही सब एक-दूसरे से कभी भी मित्रता नहीं तोड़ने का वादा करते हैं. लेकिन इस साल 'फ्रेंडशिप डे (Friendship Day)' के मौके पर कोरोनावायरस और लॉकडाउन के कारण सभी दोस्त एक-दूसरे को सोशल मीडिया के जरिए ही विश कर रहे हैं. सेलेब्स भी अपने दोस्तों को इस मौके पर खूब सारी बधाइयां दे रहे हैं.

Couldn't fit all my friends in one frame. So loved am I. I am truly blessed. To all my friends who can be seen and can't. Of my blood and not...#HappyFriendshipDay2020pic.twitter.com/HMfJNAhOhd