सलमान की 'राधे' और अक्षय की 'लक्ष्मी बॉम्ब' के टकराव पर बन रहे Memes, इंटरनेट पर यूं उड़ा मजाक...

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और 'दबंग' सलमान खान (Salman Khan) इस साल की ईद (Eid 2020) पर एक-दूसरे से फिल्म 'लक्ष्मी बॉम्ब (Laxmi Bomb)' और 'राधे (Radhe)' के लिए टकराते नजर आएंगे. जहां अक्षय की फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है. वहीं, सलमान खान की 'राधे' की शूटिंग अब भी जारी है. बता दें, इन दोनों की फिल्मों की रिलीज डेट एक होने को लेकर काफी समय से कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है. अब 'राधे' और 'लक्ष्मी बॉम्ब' की रिलीज को लेकर ट्विटर पर मीम्स भी बन रहे हैं. ट्रोलर्स लगातार दोनों ही स्टार्स की फिल्म की रिलीज डेट एक होने पर उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं.



'लक्ष्मी बॉम्ब (Laxmi Bomb)' और 'राधे (Radhe)' के बॉक्स ऑफिस पर टकराव को लेकर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने भी एक ट्वीट किया है, इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, "अगर सलमान खान (Salman Khan) की 'राधे' और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की 'लक्ष्मी बॉम्ब' में 2020 की ईद पर ये बड़ा टकराव हुआ तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सबसे ज्यादा स्क्रीन किसको मिलेंगी और कौन-सा एक्टर पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करेगा."

If the big clash happens - #SalmanKhan [#Radhe] versus #AkshayKumar [#LaxmmiBomb] - on #Eid2020, it will be interesting to see which one gets maximum screens *and* which actor garners a bigger *Day 1* initial. — taran adarsh (@taran_adarsh) March 7, 2020

Without any doubt MegaStar #SalmanKhan movie #Radhe will get more screen and opening n weekend will be almost double of #LaxmiBomb , take ss.



He'll proved his MegaStarDomm with #RadheEid2020pic.twitter.com/K1FrNyhXdZ — Salman Abdi #Radhe (@SalmanAabdi) March 7, 2020

वहीं, बता दें, सलमान खान (Salman Khan) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्में रिलीज के दिन तो टकराएंगी ही, लेकिन यह दोनों फिल्म स्क्रीन को लेकर भी एक-दूसरे से टकरा रही हैं. इसकी जानकारी फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा ने ट्वीट करके दी थी. कोमल नाहटा (Komal Nahta) ने अपने ट्वीट में लिखा: "दिल्ली-यूपी में लगभग 50 सिंगल स्क्रीन सिनेमा और कई मल्टीप्लेक्स का नियंत्रण एसएस सिनेमा के पास है. और यह 'बागी 3' को स्क्रीन्स नहीं दे रहे हैं. फॉक्स स्टार स्टूडियोज चाहता है कि एसएस सिनेमा ईद पर 'लक्ष्मी बॉम्ब' के लिए सभी शो पर हस्ताक्षर करे, और 'राधे' के लिए कोई शो ना हो. अक्षय कुमार और सलमान खान के बीच जंग शुरू." अक्षय कुमार और सलमान खान की फिल्म के विवाद के बीच इस तरह 'बागी 3' भी पिस रही है.

