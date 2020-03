Coronavirus को लेकर भीड़ इकट्ठी होने पर सरकार ने लगाई रोक तो 'गदर' के डायरेक्टर बोले- हर चार साल में एक-दो...

कोरोनावायरस (Coronavirus) की रोकथाम के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है. पहला मकसद है कि एक जगह पर ज्यादा भीड़ न इकट्ठा होने पाए. इस मामले को लेकर हाल ही में 'गदर' और 'वीर' जैसी फिल्मों के डायरेक्टर अनिल शर्मा (Anil Sharma) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इन दिनों प्रदूषण कम हो रहा है, कोई ट्रैफिक नहीं है, रोड पर भी कम लोग हैं. इसके आगे उन्होंने कहा कि दुनिया को एक नियम बनाना चाहिए जिसमें हर साल में एक से दो हफ्ते की छुट्टी होनी चाहिए. अनिल शर्मा का यह ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

Pollution has reduced lot these days .. no traffic , less people on rd .. world is on detox mode

Actually duniya ko ek niyam banana chahiye ki har char saal mein ek 2 hafte ki compulsory holiday honi Chaiye at one time,where every thing is closed,it will make world a btr place