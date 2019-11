'गदर' फिल्म के डायरेक्टर को प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर आया गुस्सा, बोले- कत्ल तो कत्ल है, कोई कैसे...

मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी (BJP) सांसद प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) नाथूराम गोडसे (Nathuram Godse) पर दिए बयान से एक बार फिर विवादों में घिर गईं हैं. उनके बयान पर अब बॉलीवुड गलियारे से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनिल शर्मा (Anil Sharma) ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है. अनिल शर्मा बॉलीवुड में 'गदर' और 'अपने' जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं. उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर के गोडसे को देशभक्त बताने वाले बयान पर ट्वीट किया है. उनके ट्वीट पर लोगों के खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं.

Jo bhi Soorat ya vichar Dhara.. Qtal toh Qtal hei .. how can one justify.. woh bhi #Gandhi ji ka #Godse can not b right in any Condition.. Koi mahatma Gandhi ji ke Qatil ko deshbhakt Kaise kaha sakta hai.. @SadhviPragya_MP ki bhuddhi par mein Hairan hoon, Siyasat patan karti hai