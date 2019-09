अनुराग कश्यप की फिल्म 'Gangs Of Wasseypur' ने रचा इतिहास, सर्वश्रेष्ठ 100 फिल्मों में पहली भारतीय फिल्म

अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) की 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' (Gangs Of Wasseypur) का धमाका

खास बातें 'Gangs Of Wasseypur' ने रचा इतिहास सर्वश्रेष्ठ 100 फिल्मों में पहली भारतीय फिल्म अनुराग कश्यप ने दी यह जानकारी

अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' (Gangs Of Wasseypur) को 'द गार्डियन' में 21वीं सदी की 100 सबसे बेहतरीन फिल्मों की सूची में शामिल शामिल किया गया है. इस सूची में 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' (Gangs Of Wasseypur) एकमात्र भारतीय फिल्म है. अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर इस बात की घोषणा की कि 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' (Gangs Of Wasseypur) ने सूची में 59वां स्थान हासिल किया है.

अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap), "यहां आकर गर्व है, लेकिन मेरी लिस्ट यह नहीं होगी. मेरी पसंदीदा ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो मेरी फिल्म से नीचे नहीं हो सकती है..'द डार्क नाइट' और अधिक ऊपर रहने का हकदार है. सूची में पहले स्थान पर जो फिल्म है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं. यह 21वीं सदी की मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म है."

'गैंग्स ऑफ वासेपुर' (Gangs Of Wasseypur) सीरीज की फिल्में 2012 में रिलीज हुई थी. यह झारखंड के धानबाद जिले में वासेपुर शहर में बसे एक कोयला माफिया के परिवार की कहानी बयां करती है. दोनों ही फिल्में दर्शकों को खूब पसंद आई और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही. फिल्म में मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दिकी, पीयूष मेहरा और ऋचा चड्ढा जैसे कलाकार हैं.

