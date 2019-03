बिग बॉस विनर गौहर खान ने Twitter पर दिया जवाब, लिखा- होली खेलना कोई पूजा नहीं है...

गौहर खान (Gauahar Khan) ने ट्विटर पर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है. गौहर खान ने ट्वीटर पर एक ट्वीट का रिप्लाई किया था, इस ट्वीट में एक शख्स ने मुस्लिमों के होली खेलने पर सवालिया निशान लगाया था. गौहर खान (Gauahar Khan) ने इस शख्स को ट्वीट पर जवाब दिया था और बताया था होली प्यार का त्योहार है और यह किसी भी तरह से इस्लाम के खिलाफ नहीं है. गौहर खान (Gauahar Khan) टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 'बिग बॉस-7 (Bigg Boss 7)' को जीता था. गौहर खान कई बॉलीवुड फिल्मों में स्पेशल सॉन्ग भी कर चुकी हैं.

Playing Holi is part of our beautiful indian culture! Spreading joy thru Colors ! There's no shirk or biddat in it! Not unislamic at all! I condemn any Indian Muslim who does that! I also condemn any Indian hindu who excludes any minority from taking part in Indian festivals! https://t.co/xxI0tkQ1oP