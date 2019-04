मुस्लिमों को निशाना बनाए जाने पर स्वरा भास्कर ने जताई थी आपत्ति, अब गौहर और एजाज खान का Tweet हुआ वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने चुनाव प्रचार में मुस्लिमों पर दिए जाने वाले बयानों का खुलकर विरोध किया था. उन्होंने रविवार को इस संबध में एक ट्वीट किया था. स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने लिखा था: "मैं भारत के मुसलमानों से और गैर सवर्ण जाति के लोगों से अपमानजनक और कट्टरता वाले बयान पर फिर से माफी मांगना चाहती हूं, क्योंकि इस चुनावी सीजन में उन्हें फिर से खुद के बारे में ऐसे बयान सुनने पड़ेंगे. यह आपका देश है, इसलिए आप चुप मत रहो. इसका विरोध करो." स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) के इस ट्वीट पर खूब रिएक्शन आए थे, इस कड़ी में अब बॉलीवुड के सितारों ने भी रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. एक्ट्रेस गौहर खान (Gauhar khan) और एक्टर एजाज खान (Ajaz Khan) ने इस संबंध में ट्वीट किया है, जो इस समय सुर्खियां बटोर रहा है.

बॉलीवुड एक्टर ने प्रियंका गांधी को लेकर किया Tweet, लिखा- वाराणसी में टक्कर बराबरी की होनी चाहिए

U are so brave @ReallySwara ! Love n blessings to u for your courage n will to stand up for things u believe in ! #equality#rights#humanity#democracy#love#peace to All ! https://t.co/YUXWHq6BWy