पटना बाढ़ में फंसा मिला रिक्शावाला, बॉलीवुड एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर उतारा गुस्सा- इसे देखकर भी आंख...

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और बिहार (Bihar) में बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने आम लोगों की समस्या को बढ़ा दिया है. राज्य के हर गली-कूचे में पानी भर गया है. मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून ने करीब 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है. इससे पहले 1994 में भी मॉनसून ने अपना कहर दिखाया था. पटना में आई बाढ़ का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक रिक्शावाला बाढ़ के पानी में अपने रिक्शे के साथ फंसा नजर आ रहा है. वीडियो में रिक्शावाला रोता भी नजर आ रहा है क्योंकि यह रिक्शा ही उसकी आय का साधन है. इस वीडियो को बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान ने अपने ट्विटर एकाउंट पर साझा किया है. इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कैप्शन भी लिखा है जो सबका खूब ध्यान खींच रहा है.

If this doesn't make u cry , then u probably aren't alive ! If this doesn't make u stop ppl from littering, if this doesn't make u wanna raise ur voice against trees being cut in the name of development , then ur definitely not alive you're just existing ! Ppl in power wake up ! https://t.co/nGHizaxh6r