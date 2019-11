जावेद अख्तर ने 5 एकड़ जमीन पर दी सलाह तो गौहर खान का यूं आया रिएक्शन

अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में 9 नवंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरे देशवासियों ने खुलकर स्वागत किया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि राम मंदिर विवादित स्थल पर बनेगा और मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में पांच एकड़ जमीन अलग से दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी राय पेश करते हुए बॉलीवुड की दिग्गज हस्ती जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने कहा कि यह बहुत ही अच्छा रहेगा कि जिन्हें हर्जाने के तौर पर पांच एकड़ जमीन मिल रही है, उस पर एक विशाल चैरिटेबल अस्पताल बनाने का फैसला लें जिसे सभी समुदाय के लोग अपना समर्थन और साथ दें. जावेद अख्तर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लेकिन हाल ही में उनके इस ट्वीट को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान (Gauhar Khan) का भी रिएक्शन आया है.

सैफ अली खान से पूछा 'करीना की सफलता से जलते हैं आप', तो एक्टर ने यूं दिया जवाब

Yes ! N set an example for the world !! https://t.co/mG46j8x84y