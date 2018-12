शाहरुख की पत्नी गौरी खान ने ईशा अंबानी की शादी में किया जोरदार डांस, Video देख कहेंगे OMG !

खास बातें गौरी खान का डांस वीडियो वायरल स्टेज पर शाहरुख खान संग लगाए ठुमके ईशा अंबानी की शादी में किया डांस

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और उनकी पत्नी गौरी खान (Gauri Khan) को बॉलीवुड का आदर्श जोड़ा माना जाता है. शाहरुख खान और गौरी खान कई विज्ञापनों में भी एक साथ नजर आते हैं और सोशल मीडिया पर गौरी खान (Gauri Khan) के कई वीडियो वायरल भी होते रहते हैं. लेकिन अभी तक गौरी खान को किसी मंच या किसी प्रोग्राम में परफॉर्म करते हुए नहीं देखा गया था. हालांकि विज्ञापनों में उन्होंने शाहरुख खान के साथ जरूर डांस किया. लेकिन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और नीता अंबानी (Nita Ambani) की बिटिया ईशा अंबानी की शादी ( Isha Ambani Wedding ) में कई मिथक टूट गए और ऐसा ही कुछ गौरी खान के साथ भी हुआ. गौरी खान (Gauri Khan) को संगीत सेरेमनी के मौके पर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) संग स्टेज पर डांस करते देखा गया.

गौरी खान (Gauri Khan) का इस बिंदास अंदाज में डांस करने वाला ये वीडियो अपने आप में काफी अनोखा है. गौरी खान को इससे पहले कभी इस तरह डांस करते हुए नहीं देखा गया है. गौरी खान अपने सुपरस्टार पति के साथ बहुत ही शानदार अंदाज में स्टेप से स्टेप मिला रही हैं, और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) भी बहुत ही मस्त अंदाज में उनके साथ डांस कर रहे हैं. शाहरुख और गौरी खान 'ये जवानी है दीवानी' फिल्म के सॉन्ग 'दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड' पर डांस कर रहे हैं. ईशा अंबानी की शादी का ये वीडियो खूब देखा जा रहा है. गौरी खान का ये अंदाज वाकई उनके फैन्स को खूब पसंद आ रहा है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों अपनी फिल्म 'जीरो (Zero)' को प्रमोट कर रहे हैं. 'जीरो (Zero)' को गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है, और फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है. 'जीरो (Zero)' में शाहरुख खान बौने कैरेक्टर बउआ सिंह का किरदार निभा रहे हैं और ये कैरेक्टर मेरठ का रहने वाला है. 'जीरो (Zero)' में शाहरुख खान के साथ कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा नजर आएंगी. 'जीरो (Zero)' फिल्म को आनंद एल. राय ने डायरेक्ट किया है. आनंद एल. राय 'तनु वेड्स मनु' और 'रांझणां' जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं.