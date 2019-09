शाहरुख की फिल्म 'Baazigar' को लेकर गौरी खान का खुलासा, कहा- विश्वास नहीं होता कि...

सेलिब्रिटी इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान (Gauri Khan) ने गुरुवार को अपने एक्टर पति शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और काजोल के गाने "ये काली काली आंखें" सॉन्ग की एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर के जरिए गौरी खान (Gauri Khan) ने खुलासा किया है कि उन्होंने इस गाने के लिए शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के लुक को डिजाइन किया था.

Can't believe I designed this look in the 90s ???? ... Those jeans, #legwarmer tee, bullet belt and a red shirt thrown over. The hand painted jeans were my favourite. #Gaurikhandesigns has come a long way! Major throwback.. @iamsrk@KajolAtUNpic.twitter.com/qRpZ59yuDT