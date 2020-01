Good Newwz Box Office Collection Day 14: दूसरे हफ्ते भी रहा अक्षय कुमार की 'गुड न्यूज' का धमाल, कमाए इतने करोड़

Good Newwz Box Office Collection Day 14: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar), करीना कपूर खान (Kareena Kapoor), दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की फिल्म 'गुड न्यूज' (Good Newwz) ने सिनेमाघरों में तूफान मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. दूसरा हफ्ता पूरा होते-होते गुड न्यूज ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाकर रख दी है. 'गुड न्यूज' के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अक्षय कुमार और करीना कपूर की फिल्म ने बीते बुधवार को 4 करोड़ रुपये की कमाई होगी. इस हिसाब से 'गुड न्यूज' 14 दिनों में 181 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. हालांकि, इसकी अधिकारिक सूचना मिलनी अभी बाकी है.

दीपिका पादुकोण को लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर का Tweet हुआ वायरल, बोले- याद रखना किस घर से आती है वो....

#GoodNewwz crosses ₹ 175 cr... Faces multiple new films tomorrow [Fri]... Biz in Week 3 pivotal, since it begins its journey towards ₹ 200 cr... [Week 2] Fri 8.10 cr, Sat 11.70 cr, Sun 14.40 cr, Mon 5.40 cr, Tue 5.04 cr, Wed 4.77 cr. Total: ₹ 177.31 cr. #India biz.